Limburg genehmigt Auto-Tuner-Treffen am Ostersamstag

Limburg (dpa/lhe) - Osterfest der PS-Freaks: Am Ostersamstag werden sich beim sogenannten «Car-Samstag» etliche Tuner bei Limburg treffen. Wie Polizei und Stadt Limburg am Freitag mitteilten, hat die Stadt das Event der Auto-Freunde in diesem Jahr offiziell genehmigt. Beim ICE-Bahnhof südlich der Stadt stünden fast 400 Parkplätze bereit. Die Polizei kündigte an, illegal getunte Autos notfalls stillzulegen und ihr Augenmerk auf Verkehrsverstöße zu richten.