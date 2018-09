Limburger Bischof Bätzing «beschämt» über Missbrauchsskandal

Die Studie zeige auch, wie die Verbrechen über lange Zeit fälschlicherweise abgewiegelt, verharmlost und vertuscht worden seien, sagte der Bischof. Er gab sich überzeugt, dass die katholische Kirche weltweit aus dieser «tiefen Krise gründlich verändert hervorgehen» wird. Die Kirche habe «Glaubwürdigkeit, Respekt und das Zutrauen der Öffentlichkeit» verloren, «dass sie im Stande ist, die dunklen Seiten verantwortlich aufzuarbeiten».

Eine von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie kommt zu einem erschütternden Ergebnis. 3677 meist männliche Minderjährige sind demnach zwischen 1946 und 2014 von mutmaßlich 1670 katholischen Klerikern missbraucht worden. «Spiegel» und «Zeit» hatten in der vergangenen Woche vorab berichtet. Die DBK will die Studie am 25. September offiziell vorstellen.