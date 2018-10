Limburger Bischof hält Dankgottesdienst mit Tebartz-van Elst

Limburg (dpa/lhe) - Der Limburger Bischof Georg Bätzing wird zusammen mit seinem Amtsvorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst am Montag einen Dankgottesdienst in Rom halten. Anlass ist die Heiligsprechung der Ordensschwester Katharina Kasper am Sonntag. Dies bestätigte Bistumssprecher Stephan Schnelle am Freitag auf Anfrage. Es wird laut Schnelle das erste Mal sein, dass Bätzing und sein Vorgänger zusammen einen Gottesdienst leiten.