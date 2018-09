Lindner kritisiert Fahrverbote

Er habe sich noch nicht genau über die Lage in Frankfurt informiert, sagte Lindner, aber in Hamburg führen Autos - um wenige Meter gesperrte Strecke zu vermeiden - mehrere Kilometer Umweg und schauten dabei auf das Hafenbecken, wo Containerschiffe Schweröle verbrennen. «Da fragt man sich manchmal doch, ob wir in Deutschland eigentlich noch ganz sauber gepolt sind und ob nicht manchmal die edle Absicht wichtiger ist als die tatsächlichen und ökologischen und sozialen Ergebnisse.»