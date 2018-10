Lindner signalisiert Bereitschaft zu Koalitionsgesprächen

In der ARD fügte er hinzu: «Uns ist heilig, was wir vor Wahlen sagen.» Es müsse einen Unterschied machen, ob die FDP in einer Regierung ist oder nicht.

Im ZDF sagte er weiter: «Falls wir in Hessen gefragt werden sollten, falls wir benötigt werden sollten, führen wir Gespräche, allerdings nach dem Modell Schleswig-Holstein, nicht in der Methode Merkel im Jahr 2017.» Lindner spielte damit auf den Ausstieg der FDP aus den Jamaika-Sondierungen in Berlin im November 2017 an. Nötig sei ein partnerschaftliches Verhältnis.

Zu den schweren Verlusten von CDU und SPD in Hessen sagte der FDP-Chef in der ARD: «Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Frau Merkel.» Die große Koalition in Berlin werde nur noch von «Angst vor dem Wähler» zusammengehalten.