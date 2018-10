Lindner spricht sich gegen grün geführte Ampel in Hessen aus

«Einen Aufbruch kann es in Hessen nur geben, wenn Schwarz-Grün die Mehrheit verliert und die FDP eine Rolle spielt», fügte er hinzu. Auch der hessische FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat René Rock hatte einer grün geführten Ampel eine Absage erteilt: «Tarek Al-Wazir als Ministerpräsident ist für uns sehr schwer vorstellbar. Das streben die Freien Demokraten nicht an.»

Nach den jüngsten Umfragen haben CDU und SPD an Zustimmung in der hessischen Bevölkerung verloren. Der Höhenflug der Grünen hält dagegen an. Gewählt wird in Hessen am 28. Oktober.