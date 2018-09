Linienbus fängt Feuer: Keine Verletzten

Kassel (dpa/lhe) - Der Brand eines Linienbusses auf der Bundesstraße 7 im Landkreis Kassel hat am Mittwoch in Landkreis Kassel einen hohen Schaden und eine stundenlange Vollsperrung der Straße nach sich gezogen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Bus gerade ohne Fahrgäste auf dem Weg in den Betriebshof, als der Fahrer zwischen Espenau und Calden die Rauchentwicklung bemerkte. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Der Bus brannte völlig aus. Durch die große Hitzeentwicklung wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Auch am Nachmittag dauerte die Sperrung an, der Verkehr wurde umgeleitet, dadurch kam es zu langen Staus.