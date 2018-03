Linke-Fraktion will eigenen NSU-Abschlussbericht vorlegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linke-Fraktion will einen eigenen Abschlussbericht zum NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord am Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat vorlegen. Der Abgeordnete Herrmann Schaus begründete den Schritt am Freitag in Wiesbaden damit, dass in dem vorliegenden Entwurf zahlreiche Schwachstellen seien und entscheidende kritische Aspekte fehlten. Rund 260 Anmerkungen habe die Linke-Fraktion zu dem über 700 starken Entwurf.