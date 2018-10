Linke erwartet harte Auseinandersetzungen mit AfD im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Linke sieht ihre Position im Landtag nach der Wahl gestärkt. Die Partei habe ihr Ziel erreicht und sei wieder in das Parlament eingezogen, sagte der Landesvorsitzende Jan Schalauske am Montag in Wiesbaden. Künftig stelle die Linken-Fraktion neun statt sechs Abgeordnete. Schalauske kündigte eine «kämpferische und energische» Oppositionsarbeit an. Vor allem mit der AfD-Fraktion werde sich die Linke hart auseinandersetzen.