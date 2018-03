Linke stellen Entwurf für verschärftes Vergabegesetz vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag will Unternehmen, die sich für öffentliche Aufträge bewerben, stärker in die Pflicht nehmen. Das aktuelle Tariftreue- und Vergabegesetz sei völlig unzureichend, um soziale und ökologische Standards zu verbessern, teilte die Fraktionsvorsitzende Janine Wissler am Freitag in Wiesbaden mit.