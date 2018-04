Linke stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die Linke mit 5,2 Prozent der Stimmen den Einzug knapp geschafft, derzeit sitzen sechs Abgeordnete im Landesparlament. Auch die Abgeordneten Hermann Schaus und Ulrich Wilken wollen einen vorderen Listenplatz ergattern. Die Abgeordneten Gabriele Faulhaber und Marjana Schott treten nicht mehr an.