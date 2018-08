Linke und GEW fordern mehr Lehrer an Hessens Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linken-Fraktion und die Bildungsgewerkschaft GEW fordern deutlich mehr Lehrer an Hessens Schulen. Da die Schülerzahlen im Land nach Prognosen in den nächsten Jahren erheblich ansteigen werden, seien zusätzliche gut ausgebildete Pädagogen unerlässlich, erklärte die GEW-Vorsitzende Maike Wiedwald am Dienstag in Wiesbaden. Zum Schulalltag gehöre bereits jetzt, das viele Unterrichtsstunden ausfallen und einige Fächer wie Musik über einen längeren Zeitraum gar nicht unterrichtet werden, ergänzte Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Dazu komme, dass fachfremd erteilter Unterricht längst an Hessens Schulen die Regel sei.