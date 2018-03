Linke will Spizenkandiaten für Landtagswahl bestimmen

Gießen (dpa/lhe) - Die hessische Linke berät auf einem Parteitag heute in Gießen über die Eckpunkte ihres Programms für die Landtagswahl im Oktober. Die Partei will außerdem bestimmen, mit welchen Spitzenkandidaten sie in den Wahlkampf zieht. Einem Programmentwurf zufolge wollen die Linken beispielsweise mit den Themen Armutsbekämpfung und bezahlbarer Wohnraum bei den Wählern punkten. Außerdem geht es ihnen um gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land.