Linken-Fraktionsvorsitzende: CDU redet zuviel über Migration

Gießen (dpa/lhe) - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler, hat die CDU dafür kritisiert, im Verfahren um die Bewerbung für den Bundesvorsitz das Thema Migration in den Vordergrund zu stellen. Man lasse zu, dass die Themen der AfD die Debatte bestimmen, sagte sie auf dem Parteitag des Landesverbandes am Samstag in Gießen. Zwei der Anwärter auf den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz und Jens Spahn, hatten die Flüchtlingspolitik Merkels kritisiert. Bei den CDU-Regionalkonferenzen waren zuletzt das Grundrecht auf Asyl und der UN-Migrationspakt Themen.