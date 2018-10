Linken-Spitzenkandidatin sieht Sammlungsbewegung kritisch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Spitzenkandidatin der Linken zur hessischen Landtagswahl, Janine Wissler, sieht die neue linke Sammlungsbewegung kritisch. Zwar sei alles, was dem Thema soziale Gerechtigkeit mehr Aufmerksamkeit verschaffe, «erstmal hilfreich», sagte sie in einem dpa-Interview in Wiesbaden. «Ich werde mich daran nicht beteiligen, weil ich finde, die Linke ist ja schon eine Sammlungsbewegung.»