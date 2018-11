Linken blicken beim Parteitag zurück - und wählen Vorstand

Gießen (dpa/lhe) - Die Spitzenkandidaten der hessischen Linken bei der Landtagswahl, Jan Schalauske und Janine Wissler, haben beim Parteitag in Gießen mit gemischten Gefühlen auf das Wahlergebnis in Hessen zurückgeblickt. Das Ergebnis sei gut gewesen, vor allem auf dem Land gebe es aber noch Luft nach oben, sagten sie am Samstag. Die Linke will sich bei dem zweitägigen Landesparteitag personell neu aufstellen. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz tritt als Co-Landesvorsitzende nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewirbt sich die 56-jährige Petra Heimer.