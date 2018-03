Linkspartei will kostenlose Busse und neue Sozialwohnungen

Gießen (dpa/lhe) - Mit einem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr und Tausenden neuen Sozialwohnungen als zentrale Forderungen will die hessische Linkspartei im Landtagswahlkampf punkten. Die Frage nach mehr sozialer Gerechtigkeit sei eng mit bezahlbarem Wohnraum verbunden, begründete laut einem Sprecher der Landesvorsitzende Jan Schalauske am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag in Gießen die Ziele. Die Partei fordert für Hessen 10 000 zusätzliche Sozial- und 2000 neue Studentenwohnungen pro Jahr.