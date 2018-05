Lkw-Fahrer schlägt Räuber in die Flucht

Kassel (dpa/lhe) - Ein Lieferant hat in der Nacht zum Mittwoch in Kassel einen maskierten Räuber in die Flucht geschlagen. Dieser habe ihn mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Der 36-Jährige, der gerade Waren für einen Einkaufsmarkt aus seinem Lkw lud, schlug dem Angreifer eine Kiste gegen die Brust. Daraufhin flüchtete der Räuber. Von ihm fehlte nach der Tat im Stadtteil Waldau zunächst jede Spur.