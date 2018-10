Lkw-Fahrer verliert unbemerkt Anhänger: Stau bis in Morgen

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 45 nahe Wetzlar unbemerkt seinen beladenen Anhänger verloren. Der 18-Tonner habe Teile der Autobahn blockiert, die drei Stunden dauernde Bergung habe im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt, teilte die Polizei in Dillenburg mit. Ein Autofahrer hatte den mit einem Container beladenen Anhänger gesehen und die Polizei alarmiert. Diese erreichte am Morgen die Spedition, dort war von einem verlorenen Anhänger nichts bekannt. Die Lkw-Fahrer war wie geplant nach Dortmund gefahren und hatte seinen Verlust nicht bemerkt.