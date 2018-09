Lkw-Ladung gerät auf A3 in Brand: Teilsperrung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ladung eines Lastwagens ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 3 bei Frankfurt in Flammen aufgegangen. Zwischen Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz blockierte der Sattelzug in Fahrtrichtung Würzburg zwei von vier Fahrstreifen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bergungsarbeiten waren kurz vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs noch im Gange. Je nach Dauer der Arbeiten müssten sich die Pendler auf Verkehrsbehinderungen einstellen, erklärte der Sprecher.