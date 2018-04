Lkw-Reifen fängt bei Verkehrskontrolle Feuer

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 4 bei Bad Hersfeld ist der Reifen eines Sattelzugs in Brand geraten. Kurz nach dem Aussteigen des Fahrers sei es wegen heiß gelaufener Bremsscheiben zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei in Fulda mit. Die Beamten und der Fahrer dämmten den Brand am Mittwoch mit einem Feuerlöscher ein, die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich die Temperatur von 400 Grad an der Radnabe abkühlen. Nach der Reparatur des Anhängers, der 25 Tonnen Kartoffeln geladen hatte, konnte der Sattelzug weiterfahren. «Ohne die zufällige Kontrolle wären sie unfreiwillig zu Bratkartoffeln geworden», hieß es im Polizeibericht.