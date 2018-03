Lkw-Unfall auf A7: hoher Schaden und Sperrung

Niederaula (dpa/lhe) - Nach einem Lastwagenunfall bei Bad Hersfeld am Donnerstagmorgen sollen die Bergungsarbeiten an der Anschlussstelle Niederaula der Autobahn 7 in Richtung Kassel noch bis in den späten Vormittag hinein andauern. Der Verkehr wird umgeleitet. Auch durch den Osterreiseverkehr rechnet die Polizei daher rund um das Hattenbacher Dreieck mit Behinderungen.