Lkw-Unfall und Sperrung auf A3: Helfer verteilen Wasser

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der größten Mittagshitze hat eine Vollsperrung der Autobahn 3 im Rhein-Main-Gebiet Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, staute sich der Verkehr in Richtung Würzburg von der Ausfahrt Hanau bis zur Anschlussstelle Frankfurt-Süd zurück. Das sind mehr als 15 Kilometer. Helfer verteilten Verpflegung und Getränke an die wartenden Autofahrer. In Frankfurt war es gegen Mittag etwa 32 Grad warm.