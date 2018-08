Lkw bleibt mit Kran an Fußgängerbrücke hängen: Hoher Schaden

Kassel (dpa/lhe) - Ein Lkw ist mit seinem Kran am Donnerstagmorgen an einer Fußgängerbrücke in Kassel hängengeblieben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 57 000 Euro, wie ein Polizeisprecher berichtete. Hydrauliköl sei aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn gelaufen. Den Ermittlungen zufolge hatte der 39-jährige Fahrer den Lkw zuvor entladen und dann vergessen, den Kran wieder einzufahren, sodass dieser über die maximal zulässige Höhe hinausragte.



Nach mehreren Stunden waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten beendet. Beamte mussten die Straße stadteinwärts zwischen

der A7 und dem Speeler Weg zeitweise sperren. Die Bergung gestaltete sich schwierig, weil der umgeknickte Kran des Lkw demontiert werden musste. Die Statik der Brücke sei durch den Unfall nicht beeinträchtigt, stellten Experten fest.