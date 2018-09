Lkw fährt auf Stauende: A5 nach Sperrung wieder frei

Frankfurt/Zeppelinheim (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Lastwagen sei an der Anschlussstelle Zeppelinheim (Kreis Offenbach)an einem Stauende auf einen weiteren Lkw gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Minivan sei dann in die Unfallstelle gekracht. Zwei Insassen wurden eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die A5 war in Fahrtrichtung Norden wegen der Aufräumarbeiten für mehr als vier Stunden gesperrt. Am Abend wurde sie laut Polizei wieder freigegeben. Zuvor hatte die «Hessenschau» berichtet.