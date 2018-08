Lkw mit Gefahrgut kippt auf A7 um

Kassel (dpa/lhe) - Ein mit geringen Mengen Gefahrgut beladener Lkw mit Anhänger ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A7 bei Kassel umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Unfallursache sei noch unklar. Ausgelaufenes Öl habe sich nach dem Unfall über alle Fahrbahnen ausgebreitet und musste abgestreut werden. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt wegen des Einsatzes in der Nacht mehrmals voll gesperrt. Die Gefahrgutladung sei unbeschädigt geblieben. Der Lastwagen hatte nach Angaben eines Polizeisprechers Methanol und Ethanol geladen. Der Sachschaden wird von den Einsatzkräften auf rund 160 000 Euro geschätzt.