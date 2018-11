Lkw reißt Oberleitung von Straßenbahn herunter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist in Frankfurt mit seinem Kran an einer Oberleitung der Straßenbahn hängen geblieben und hat diese heruntergerissen. Verletzt wurde bei dem Unfall im Stadtteil Ginnheim niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allerdings sei es aufgrund der Reparaturarbeiten zu stundenlangen Straßensperrungen gekommen. Der Lkw war am Mittag an der Oberleitung hängen geblieben, weil der Kran nach ersten Erkenntnissen wohl nicht komplett eingefahren worden war. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich ab, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.