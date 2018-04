Lkw überfährt Radler und flüchtet: Arm amputiert

Fulda (dpa/lhe) - Ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Fulda von einem Lastwagen überrollt worden und hat einen Arm verloren. Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag habe ihm der rechte Arm wegen massiver Verletzungen im Klinikum amputiert werden müssen, berichtete die Polizei. Die Beamten suchen nach dem Lkw. Denn der Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr einfach weiter. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer den Radler offenbar beim Abbiegen. Der Unfall ereignete sich zwar an einer stark genutzten Kreuzung, aber eine übereinstimmende Beschreibung des davongefahrenen Lasters liegt der Polizei nicht vor.