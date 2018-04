Löwen-Drillinge im Frankfurter Zoo

Außer den Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Überwachungskamera in der Wurfbox gibt es vorläufig keine Bilder von den Löwen-Drillingen. «Wir werden in den nächsten Tagen alles gut überwachen, aber nicht eingreifen, damit sich die Bindung zwischen Mutter und Jungtieren stabil entwickeln kann», sagte Casares. Der Katzendschungel bleibe in den kommenden Tagen geschlossen, um Störungen zu vermeiden.

Auch «Kumar», der Vater der Jung-Löwen, muss vorerst vom Rest der Familie getrennt bleiben. Der zwölfjährige Löwe war erst im vergangenen Jahr in den Frankfurter Zoo gekommen - die Hoffnungen auf Nachwuchs bei den seltenen Raubkatzen realisiertesten sich dann schneller als erhofft.

Eigentlich waren die Zoo-Mitarbeiter aufgrund einer Untersuchung vor der Geburt von vierfachem Löwen-Nachwuchs ausgegangen. Aufgrund der Kameraaufnahmen lasse sich nicht sagen, ob ein Jungtier tot geboren und von der Mutter gefressen wurde, hieß es. «Zarina» zeige ein völlig normales Verhalten, Komplikationen seien nicht zu erwarten.