Lokführer krank und im Urlaub: Bahn streicht Verbindungen

Gießen (dpa/lhe) - Weil viele Lokführer rund um Gießen krank sind oder Urlaub haben, müssen Bahnreisende in den nächsten Tagen mit Zugausfällen rechnen. Besonders betroffen sei die Regionalbahnlinie zwischen Gießen, Friedberg und Hanau, wie die Deutsche Bahn am Sonntagabend mitteilte. In den vergangenen Tagen sei der Krankenstand der Lokführer am Standort Gießen «stark angestiegen». Er liege derzeit mehr als doppelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt. Hinzu kämen «nicht aufschiebbare Urlaubsansprüche».