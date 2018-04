Lorz: Schulen für antisemitische Vorfälle sensibilisieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will die Lehrer und Verantwortlichen an den Schulen im Land noch stärker für antisemitische Vorfälle sensibilisieren. Deutschland stehe vor dem Hintergrund seiner Geschichte in einer besonderen Verantwortung für das heutige jüdische Leben, betonte der Minister in Wiesbaden. «Dieser müssen und wollen wir auf allen erdenklichen Wegen Rechnung tragen.»