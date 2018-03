Lotto Hessen kritisiert Wildwuchs illegaler Anbieter

Als Beleg führt der CDU-Politiker demnach die Geschäftsentwicklung in der Branche an. Das klassische Lotto sei in den letzten 15 Jahren um rund ein Drittel zurückgegangen, während illegale Online-Wetten aus dem Ausland auf die Lotto-Ziehungsergebnisse deutlich zulegten. Die Werbeausgaben dieser kopierenden Internetanbieter lägen mittlerweile so hoch wie die des gesamten deutschen Lotto- und Totoblocks. Die Lotto Hessen GmbH präsentiert am Montag in Wiesbaden ihre Jahreszahlen.