Lotto-Multimillionär gefunden: Rentner aus Frankfurt

Der Rentner hatte seinen Spielschein anonym - also ohne Kundenkarte - nur vier Stunden vor Annahmeschluss in einer Frankfurter Verkaufsstelle abgegeben. Bezahlt hatte er dafür 4,50 Euro. Den Eurojackpot von 90 Millionen Euro knackte er am 6. Juli zusammen mit einem Ehepaar aus Sachsen-Anhalt. Die Tipper hatten unabhängig voneinander - und als einzige in Europa - auf die richtigen sieben Zahlen gesetzt.