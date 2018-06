Lottogewinn: 2,2 Millionen Euro für Mann aus Hochtaunuskreis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Einen Lottogewinn von 2,2 Millionen Euro hat sich ein Mann aus dem Hochtaunuskreis erspielt. Den millionenschweren Tipp hatte der glückliche Gewinner nur wenige Stunden vor dem Annahmeschluss für 12,50 Euro abgegeben und auf seinem Spielschein sechs Felder getippt, wie Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der richtige Treffer gelang ihm mit fünf Richtigen sowie einer richtigen Eurozahl beim Eurojackpot. Damit ist der Mann aus dem Hochtaunuskreis der vierte hessische Millionengewinner in diesem Jahr.