Lottogewinn: Suche nach Multimillionär geht weiter

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nur wenige Tage nach einem Millionengewinn geht erneut ein größer Lottogewinn nach Hessen. Am Freitag habe ein Tipper aus dem Kreis Kassel 897 000 Euro gewonnen, erklärte eine Sprecherin der Lotto Hessen GmbH am Montag. Der Spieler hatte bei Eurojackpot sechs richtige Zahlen. Der Tippschein wurde anonym, also ohne Kundenkarte abgegeben.