«Lucas»-Filmfestival: Über 60 Beiträge aus 32 Ländern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Jugendfilmfestival «Lucas» des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums werden über 60 Filme aus 32 Ländern gezeigt. Dies teilten die Veranstalter am Montag in Frankfurt mit. Die Beiträge sind vom 20. bis 27. September in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden geplant.