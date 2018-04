Luftballon gerät in Oberleitung und stört S-Bahn-Verkehr

Frankfurt/(Main (dpa/lhe) - Erneut hat ein Luftballon für eine Störung im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt gesorgt. Der Ballon sei im Bereich der Konstablerwache in die Oberleitung geraten, ein Gleis musste gesperrt werden, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) über den Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren demnach alle Linien, die durch den S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt fahren, das sind die S1 bis S6 sowie die S8 und S9. Gegen 14.42 Uhr war die Störung den Angaben zufolge wieder behoben.