Lufthansa berechnet Bonus-Meilen für tausende Tickets neu

Eine Miles & More Kreditkarte der Lufthansa ist zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen eines Software-Fehlers muss die Lufthansa für tausende Tickets die Bonus-Meilen neu berechnen. Der seit Anfang Juni aufgetretene Fehler sei erkannt und werde bis zum Ende dieses Monats behoben, erklärte am Montag ein Sprecher der Lufthansa-Tochter Miles&More in Frankfurt. In dem Kundenbindungsprogramm seien vor allem Tickets falsch berechnet worden, die von Großkunden gebucht worden waren. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» über die Probleme berichtet.