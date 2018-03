Lufthansa testet Langstrecken-Tickets nur mit Handgepäck

Lufthansa-Maschinen mit dem Kranich-Logo stehen aufgereiht am Flugsteig. Foto: Arne Dedert/Aktuell

Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa lotet bei Passagieren das Interesse an Langstreckentickets ohne Aufgabe-Gepäck aus. Bisher können den Tarif nur Fluggäste auf Verbindungen zwischen Skandinavien und den USA buchen, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenportals «Aerotelegraph». Im Light-Tarif ist dort nur ein Stück Handgepäck bis acht Kilo enthalten. Ein aufgegebener Koffer mit bis zu 23 Kilo Gewicht kostet laut dem Bericht pro Strecke 60 oder 100 Dollar extra - je nachdem, ob man ihn im Internet oder am Flughafen dazu bucht.