Luminale hofft auf «erhellende Gedanken»

In dem neuen Festivalzentrum nahe der Alten Oper wird es in diesem Jahr erstmals Vorträge, Filme und Diskussionen geben, zum Beispiel über neue Beleuchtungstechnologien oder die Sicherheit in der Stadt. Guntersdorf erhofft sich «erhellende Gedanken» für die Beleuchtung von Metropolen. Frankfurt werde während der Luminale zum Labor.

Am Donnerstagabend gab es die ersten Beleuchtungsproben; offiziell beginnt die Luminale 2018 am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Neben 30 von einer Jury ausgewählten künstlerischen Arbeiten gibt es rund 90 weitere Projekte im öffentlichen Raum zu sehen. Die Luminale dauert bis zum 23. März.