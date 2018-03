MMK-Schau: Wie Künstler mit Bildern aus den Medien umgehen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob per Smartphone, Zeitung oder am Computer: Jeden Tag nimmt der Mensch die Welt über eine Flut von Fotografien wahr. Das Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) zeigt nun vom 23. März bis zum 15. Juli in einer Ausstellung, wie sich Künstler mit Bildern aus den Medien auseinandersetzen.