MT Melsungen an Gislason-Verpflichtung interessiert

Der Vertrag von Gislason beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum Ende der Saison 2018/19. In seiner Amtszeit führte der 58-Jährige die «Zebras» zu sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und zwei Triumphen in der Champions League. In der kommenden Saison soll der ehemalige THW-Spieler und Welthandballer Filip Jicha Gislason als Assistenzcoach in Kiel unterstützen. Nach Möglichkeit soll der Tscheche, der noch nicht über die für die Bundesliga notwendige Trainer-A-Lizenz verfügt, dann zur Spielzeit 2019/20 Chef in Kiel werden.

Die Melsunger hatten sich Anfang April nach siebeneinhalb Jahren von ihrem langjährigen Coach Michael Roth getrennt und dessen Assistenten Heiko Grimm zum Cheftrainer befördert.