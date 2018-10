MT Melsungen muss im Pokal-Viertelfinale nach Kiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen muss im Viertelfinale des DHB-Pokals beim Rekordgewinner THW Kiel antreten. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag durch Ex-Nationalspieler Dominik Klein. Im Topspiel empfängt EHF-Cupsieger Füchse Berlin den Pokalverteidiger Rhein-Neckar Löwen. Der SC Magdeburg genießt gegen Frisch Auf Göppingen genauso Heimrecht wie die TSV Hannover-Burgdorf gegen den HC Erlangen. Spieltermine sind der 18./19. Dezember. Das Final Four steigt am 6./7. April 2019 in Hamburg.