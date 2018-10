MT Melsungen verlängert Verträge mit Danner und Allendorf

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die am Saisonende auslaufenden Verträge mit Kreisläufer Felix Danner und Linksaußen Michael Allendorf um jeweils zwei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. «Beide wirken positiv auf die Mannschaft, nicht nur in sportlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht», begründete Melsungens Vorstand Axel Geerken am Freitag die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Routiniers. «Wir freuen uns, dass beide mit unverändert hoher Motivation ihre Stärken für weitere zwei Jahre bei der MT einbringen.»