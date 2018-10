Mädchen verteidigt Mutter mit Messer gegen Angreifer

Hadamar (dpa/lhe) - Eine 15-Jährige hat ihre Mutter mit einem Messer gegen den ehemaligen Lebensgefährten verteidigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschaffte sich der Angreifer am späten Mittwochabend Zugang zur Wohnung des Opfers in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) und schlug brutal auf die Frau ein. Die Tochter bekam die Tat mit und verteidigte ihre Mutter mit einem Messerstich; der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Alle drei Beteiligten mussten nach dem Vorfall medizinisch versorgt werden.