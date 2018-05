Männer ohne Fahrschein bedrohen Busfahrer mit dem Tod

Hattersheim (dpa/lhe) - Ein Busfahrer ist am Mittwochnachmittag in Hattersheim bedroht worden. Zwei junge Männer hätten ohne gültige Fahrkarte mit dem Bus fahren wollen, berichtete die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag. Da die beiden auch keinen Fahrschein kaufen wollten, habe sie der Fahrer des Busses verwiesen. Daraufhin hätten die Männer den Busfahrer beleidigt und mit dem Tod bedroht. Als dieser die Polizei alarmierte, seien die etwa 16 bis 18 Jahre alten Täter geflüchtet. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.