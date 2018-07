Männer prügeln Opfer krankenhausreif: Haftbefehl erlassen

Demnach waren die beiden Angreifer am Dienstagmorgen gewaltsam in die Wohnung des Paares eingedrungen. Nachdem sich ein lautstarker Streit entwickelt hatte, griffen die beiden Männer im Alter von 40 und 52 Jahren den 48-Jährigen an und schlugen mit Flaschen auf ihn ein. Die alarmierte Polizei nahm die beiden Männer noch am Tatort fest. Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.