Männer schießen mit Schreckschusswaffe aus Fenster

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Männer haben mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster einer Wohnung in Kassel geschossen. Die beiden Verdächtigen seien am späten Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Anwohner hatten die Schüsse gemeldet. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden zwei Schreckschusspistolen, ein Luftgewehr, zwei Messer sowie ein Gramm Marihuana gefunden. Die 27 und 28 Jahre alten Männer wurden bereits in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.