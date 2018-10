Männer überfallen Tankstelle: Mehrere Hundert Euro gestohlen

Obertshausen (dpa/lhe) - Zwei Männer haben am Samstagabend auf der B448 bei Obertshausen (Landkreis Offenbach) eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten die Kassiererin mit Messern und nahmen mehrere Hundert Euro aus der Kasse, wie am Sonntag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen sagte. Die mutmaßlichen Täter seien etwa 20 bis 25 Jahre alt. In der Tankstelle befanden sich demnach während des Geschehens keine Kunden. Die Männer verstauten das Geld in einer Tüte und flüchteten zu Fuß in Richtung Wald.