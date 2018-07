Männer wollen Auto klauen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Wettkampf ermittelt die hessische Landesjugend des Technischen Hilfswerks am Sonntag (15. Juli) ihre Besten. Auf dem Messegelände in Fulda treten von 9.00 Uhr an 15 Mannschaften an. Sie ermitteln dabei die Landessieger, (...)